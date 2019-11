Ratingen : Adventsleuchten in der Innenstadt

Premiere: Am ersten Adventssonntag gibt es in der City eine besondere Atmosphäre mit vielen Programmpunkten.

Der erste Adventssonntag wird in der Innenstadt erstmals ganz groß gefeiert. Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Ratinger Adventsleuchten“ will Ratingen Marketing in Kooperation mit dem City-Kauf und der Familie Bruch als Ausrichter des Weihnachtsmarktes die Ratinger auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. In der Zeit von 13 bis 19 Uhr gibt es in der Innenstadt ein vielfältiges Programm, außerdem öffnen die Geschäfte und auch der Weihnachtsmarkt.