Handball : „Erste“ bedient sich bei SG-Reserve

Ratingen Die Verbandsliga-Handballer der SG Ratingen II müssen einen Torwart an ihr Regionalliga-Team abgeben, vermutlich Leo Loose. Ob Marcel Müller und Timo Schmitz am Sonntag bei den Bergischen Panthern II auflaufen können, hängt auch von der „Ersten“ ab.

In dieser Woche hielt sich Salim Bakhsh in London auf. Der immer noch verletzte Handballer der SG Ratingen II hat beruflich viel um die Ohren, er arbeitet in führender Position für eine Weltfirma (Coca-Cola), aber der Handball, der lässt ihn noch lange nicht los. Knapp acht Monate ist es nun her, dass er sich beim Derby in Lintorf ohne gegnerischen Einfluss einen üblen Achillessehnen-Riss zuzog. Viele glaubten, das sei es gewesen mit dem Leistungssport, aber nun ist der 31-jährige Krefelder, der in Meerbusch geboren wurde, voller Zuversicht, dass er im Januar wieder angreifen kann. Als Kreisläufer und als Deckungsspezialist. „Bei Sprüngen und bei Sprints habe ich noch gewisse Probleme, aber es wird immer besser“, gibt er sich zuversichtlich. Wenn man den zweifachen Familienvater gegenwärtig als Betreuer auf der SG-Bank beobachtet, dann erkennt man umgehend sein endloses Handballer-Herz. „Von der Bank aus kann ich der Mannschaft ja schon etwas helfen, aber ab Januar, so hoffe ich, stehe ich wieder aktiv auf der Platte. Ich will noch zehn Jahre Handball spielen.“ Bei der SG Ratingen, versteht sich. Ein Kämpfer wie er, der ist einfach unentbehrlich.