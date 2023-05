Arbeitsmarkt Zahl der Erwerbslosen in Radevormwald steigt an

Im gesamten Agenturbezirk, zu dem neben Oberberg auch der Rheinisch-Bergische Kreis und die Stadt Leverkusen zählen, sank die Zahl der Arbeitslosen leicht. Der Stellenzugang sei in den beiden Landkreisen im Mai wieder rückläufig gewesen, erklärt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Job-Agentur. „Dies ist eine Ausgleichsbewegung zu den starken Zuwächsen in der Personalüberlassung und im Handel, die wir im letzten Monat verzeichnet haben.“ Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe mit rund 6000 offenen Stellen im Bezirk weiter auf hohem Niveau. In Radevormwald ging im Mai die Zahl der Stellen allerdings um mehr als 26 Prozent zurück, aktuell werden hier für 228 Arbeitsplätze Bewerber gesucht. Auf das gesamte Kreisgebiet bezogen, sank die Zahl der offenen Stellen in Oberberg um 3,5 Prozent.