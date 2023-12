Amtsgericht Wipperfürth Trunkenheitsfahrt endete im Straßengraben

Dieses Mal ging es konkret um den Vorwurf des Fahrens unter Alkoholeinfluss – ohne Führerschein und mit einem Fahrzeug, dessen Halter dem 21-Jährigen nicht die Erlaubnis gegeben hatte, es zu benutzen. Dass bei dieser Trunkenheitsfahrt, die in Lennep ihren Anfang genommen hatte und schließlich in einem Straßengraben in Radevormwald ihr unrühmliches Ende gefunden hatte, ein Schaden in einer Gesamthöhe von rund 27.000 Euro entstanden war, machte die Sache ebenso wenig besser wie die Tatsache, dass der Angeklagte die Tat während des offenen Vollzugs im April dieses Jahres begangen hatte. Denn wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein war er zuletzt zu einem Jahr Jugendstrafe verurteilt worden.