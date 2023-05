Angeklagter aus Radevormwald Wurde eine Ohrfeige verpasst – oder doch nicht?

Wenn nur eine Sichtweise im Gerichtssaal präsentiert wird, dann ist es schwierig, zu einem Urteil zu kommen. Das war nun der Fall vor dem Amtsgericht in Wipperfürth. Ein 24-jähriger Versicherungskaufmann aus Radevormwald musste sich dort verantworten. Er soll, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, einem anderen Mann an einem Nachmittag im Mai vor einem Jahr an der Blumenstraße eine Ohrfeige verpasst haben.