Kindergarten „Sprungbrett“ in Radevormwald Kita-Kinder lernen das Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof kennen

Aber auch Vanessa Hesse ist weiter mit an Bord. „Wir haben jetzt gerade erst Waffeln und Milchreis zubereitet und gegessen, am Mittwoch komme ich dann mit frisch gemolkener Milch in die Kita“, sagt sie. Das Milchprojekt habe keinen festen Zeitraum, in dem es laufe, sagt Maren Isringhaus. „Sie dauern so lange, wie das Interesse der Kinder vorhanden ist. Es kann also durchaus auch bis zum Ende des Kita-Jahres mit unterschiedlichen Themen und Herangehensweisen weitergehen“, sagt sie.