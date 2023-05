Politik in Radevormwald Feuerwehrleute müssen für Arztzeugnis extra nach Schwelm fahren

Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst tut, muss körperlich fit sein. Aus diesem Grund sind die Männer und Frauen der Einheiten auch in Radevormwald verpflichtet, sich in regelmäßigen Abständen einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Für die Einsatzkräfte in der Bergstadt ist das allerdings umständlich, denn die Untersuchung kann nicht in Radevormwald durchgeführt werden. Dafür müssen die Feuerwehrleute extra nach Schwelm fahren.