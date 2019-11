Radevormwald : Nur wenig Privatsphäre in evangelischen Pfarrhäusern

Nur wenig Privatsphäre in evangelischen Pfarrhäusern

Pfarrer Dr. Dieter Jeschke referierte auf Einladung des BGV über das Leben in einem Pfarrhaus . Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Dass im Pfarrhaus der Evangelisch-reformierten Kirche auch zur späten abendlichen Stunde noch ein Licht brennt, scheint nicht ungewöhnlich zu sein. Pfarrer Dr. Dieter Jeschke plauderte am Freitagabend aus dem „Nähkästchen“: Abendliches Licht bei ihm und seiner Ehefrau zu Hause werde schon einmal gerne als Einladung gesehen, trotz der späten Stunde an der Haustüre zu klingeln.

„Ich schaute in einem Fall natürlich nach und bat den vor der Türe stehenden Mann ins Haus“, berichtete Jeschke am Freitagabend im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, als er auf Einladung des Bergischen Geschichtsvereins, über die Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses referierte. Ein langes intensives Gespräch, das offensichtlich von dem späten Gast erhofft war, konnte Jeschke bieten.

Das Pfarrhaus als Ort für Hilfesuchende in allen Lebenslagen. „Beruf und Privatleben verlaufen in einem Pfarrhaus ineinander“, sagte der Pfarrer. In Zeiten der immer schneller werdenden Abläufe, Hektik und Probleme werde ein Pfarrhaus als ein Ort gesehen, wo alles geordnet zugeht, der Takt des Lebens von unschätzbarem Wert sei. Symbole einer heilen und beständige Welt seien wichtiger denn je.