Blickpunkt Wirtschaft : Seifert Systems produziert jetzt in Rade

Neu im Gewerbegebiet Ost (v.l.): Geschäftsführer Kai Kroll, Wiebke Seifert und Inhaber Michael Seifert von der Firma Seifert Systems. Foto: Jürgen Moll/JUERGEN MOLL

Radevormwald Die Firma hat ihren Deutschlandstandort von Gevelsberg in die Bergstadt verlegt. Sie stellt Klimatisierungsgeräte her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Kai Kroll hat jetzt keinen langen Arbeitsweg mehr, denn seit wenigen Monaten liegt der Deutschlandstandort der Seifert Systems GmbH im Gewerbegebiet Ost der Stadt Radevormwald. Der Geschäftsführer des Unternehmens wohnt seit vielen Jahren in der Stadt auf der Höhe und ist auch in Rade zur Schule gegangen. Gleiches gilt für den Inhaber Michael Seifert, der mittlerweile auf Malta wohnt und den dortigen Standort von Seifert Systems leitet. „Wir kennen uns aus Schulzeiten und mussten uns nach einem neuen Standort umsehen, weil wir in Gevelsberg nicht mehr wachsen konnten“, sagt Kai Kroll, der seit 1985 für das Unternehmen arbeitet, das Spezialist für Schaltschrank-Klimatisierung ist.

Gegründet wurde Seifert System in Ennepetal, 2008 zog das Unternehmen nach Gevelsberg in den Industriepark um. Seit 2014 wird der Produktzweig der Rückkühler in Deutschland entwickelt und produziert. „Davor haben wir uns in Deutschland ausschließlich um den Service und Vertrieb gekümmert. In Malta und den USA haben wir entwickelt und produziert“, sagt Kai Kroll. Der Herstellungszweig der seit 2014 in Gevelsberg etabliert wurde, wird jetzt in Radevormwald fortgeführt. „Wir haben uns im Ennepe-Ruhr-Kreis nach einem geeigneten Standort umgesehen und sind nicht fündig geworden. In Radevormwald hat es dann geklappt.“

Infos Was macht die Firma Seifert Systems? Daten Die Seifert Systems GmbH wurde 1965 in Ennepetal gegründet und beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit der Klimatisierung von Schaltschränken. Um der führenden Marktposition gerecht zu werden, beschäftigt sich die Firma mit Innovation. In Radevormwald werden Rückkühlsysteme zur Wärmeabfuhr unter anderem aus Maschinen oder Serverschränken für den europäischen Markt entwickelt und hergestellt. Die Firmengruppe hat eigene Niederlassungen in Malta, der Schweiz, den USA und Australien. In Radevormwald beschäftigt Seifert Systems 19 Mitarbeiter.

An der Albert-Einstein-Straße hat das Unternehmen ein mehr als 5 000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, auf dem im September 2018 die ersten Bauarbeiten stattfinden konnten. Erbaut wurde ein Bürogebäude mit 250 Quadratmetern und eine Fertigungs- und Lagerfläche mit 1000 Quadratmetern. Der Ausbau um weitere 700 Quadratmeter ist bereits geplant. Für die nahe Zukunft plant Seifert Systems ein großes Wachstum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 19 Mitarbeiter in Radevormwald. „In der ersten Wachstumsstufe werden wir auf 30 Mitarbeiter anwachsen und danach ist die Verdopplung unserer Größe in Deutschland geplant“, sagt der Geschäftsführer.

Bei dem Neubau in Radevormwald hat der Spezialist für Schaltschrank-Klimatisierung darauf geachtet energie- und umweltbewusst zu bauen. Die Heizung des Neubaus kommt ohne Fossile Brennstoffe aus. „Wir heizen mit einer Wärmepumpenheizung, die emissionsarm arbeitet. Außerdem haben wir bei dem Neubau auf viel Tageslicht über große Fensterflächen gesetzt.“ Die gesamte Firma ist mit LED-Technik beleuchtet. „Wir haben einen schonenden Schritt in Richtung Zukunft gewagt“, sagt der Geschäftsführer. Besonders freut sich Kai Kroll darüber, dass sich die Lagerfläche im Vergleich zum alten Standort verdoppelt hat und das mit einer Nutzung der halben Grundfläche. „Das Lager ist deutlich effizienter und bietet uns aktuell 240 Palettenstellplätze, aber auch hier werden wir wachsen“, sagt er.

Bereits seit August läuft der Betrieb am neuen Standort in Radevormwald, an dem pro Jahr mindestens 600 Rückkühl-Anlagen hergestellt werden sollen. Ein Blick in die Halle zeigt den Ablauf dieser Herstellung. Durch eine hohe Fertigungstiefe garantiert Seifert Systems, das nahezu alle Herstellungsschritte durch das Unternehmen selbst geleistet werden. „Jede Anlage wird nach der Fertigstellung auf Herz und Nieren getestet“, sagt Kai Kroll.