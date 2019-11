Radevormwald : Comedians bringen Honsberg zum Lachen

Nito Torres als rassiger Spanier mit entsprechenden Perücke berichtete dem Honsberger Publikum davon, wie ein Leben mit vier Töchtern funktioniert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Honsberg Die Comedy-Show in Honsberg war wieder ein großer Erfolg. Drei fernsehbekannte Künstler brachten das Publikum auf Touren.

Nach einer zweijährigen Pause meldete sich am Freitagabend das Comedyformat der Dorfgemeinschaft Honsberg zurück. Ingo Schwarz, Linda und Jens Matthey, auch unter dem Namen „Comedy to go“ bekannt, hatten die Künstler Jens Heinrich Claasen, Sertac Mutlu und Nito Torres nach Radevormwald geholt. „Comedy to go“ organisiert auch die große Rader Comedy-Show und weiß, welche Comedians das bergische Publikum zum Lachen bringen.

Das Dorfhaus war pünktlich zu Beginn der Veranstaltung voll und wurde von Jens Matthey auf den Abend eingestimmt. Er entlockte den Zuschauern den typischen Honsberg-Applaus und überließ dann Jens Heinrich Claasen, Moderator und erster Komiker des Abends, die Bühne. In seinem leuchtenden Ernie-Shirt fühlte er sich offensichtlich direkt wohl in Honsberg. Doch Jens Heinrich Claasen hat ein Problem. Er fühlt sich im Moment, wie Ernie ohne Bert, etwas einsam. Weil er also private Gedanken und Emotionen mit dem Publikum teilte, entschied er sich kurzerhand dazu, alle Teilnehmer des Abends zu duzen.

Info Rader Comedy-Show am 13. März im Bürgerhaus Was Ingo Schwarz, Linda und Jens Matthey („Comedy to go“) organisieren in Zusammenarbeit mit dem Radevormwalder Kulturkreis auch die große Rader Comedy-Show, die am 13. März im Bürgerhaus stattfindet. Wer Fünf Comedians werden dann nach Radevormwald kommen. Auf dem Programm stehen Christian Schulte-Loh, Andreas Weber, Özgür Cebe, Ralf Senkel und Jens Neutag.

„Ich wurde sitzengelassen“, eröffnete der Münsteraner seinen Zuschauern. Warum das so ist, weiß er nicht so genau. Schließlich sei er stinkreich und könne Klavier spielen – oder liegt genau da das Problem? „Ist Klavierspielen sexy oder nicht?“, wollte er von den Damen des Abends wissen, unter denen sich eventuell seine neue Herzensdame verbarg. Um ihnen die Entscheidung leichter zu machen, spielte er einige Liebeslieder an. Zunächst in altbekannter, dann in umgedichteter Version. „Ich habe mal gehört, ich muss ein bisschen böser werden“, sagte er und schmetterte los. Claasen brachte seine Fans mit Authentizität zum Lachen und scheute sich nicht davor, ehrlich zu sein. „Ich bin ein Schwitzer. Ich schwitze zu jeder Jahreszeit. Im Winter muss hinter mir gestreut werden.“

Während der Münsteraner noch nach Anschluss sucht, hat Nito Torres bereits eine Familie gegründet. Mit vier Töchtern hat er alle Hände voll zu tun. Den Familienwahnsinn brachte er dem Publikum mit einem selbst geschriebenen Theaterstück nahe, nachdem er in die Rolle eines rassigen Spaniers geschlüpft war. Der überzeugte das Publikum mit einer passenden Perücke, Gitarrenklängen und einem Akzent, bei dem weder Mikrofon, noch die erste Zuschauerreihe trocken blieben. „Ich bin nicht knackig, wie ein Nacho, aber dafür melancholisch. Ich singe gerne und mache Kinder“, sagte Nito Torres.

International wurde es auch mit Sertac Mutlu, der die eine oder andere Begegnung mit spanischen Traditionen hatte. Allerdings ungewollt. In seiner Schulzeit sprachen Lehrer seinen Vornamen konsequent als „Sanchez“ aus. „Weißt Du was, Honsberg? Die Menschen sind nicht mehr so aufmerksam und hilfsbereit wie früher“, moderierte er sein Programm an. Dem Kölner gelang es, den ganzen Saal zum Grölen zu bringen, nachdem er die Komplikationen von Döner-Bestellungen oder die Kommunikation in chinesischen Restaurants zum Thema gemacht hatte. Nach einigen Minuten reichten kleine Wortwechsel zwischen ihm und seiner hohen Zweitstimme aus, um die Zuschauer zu begeistern.