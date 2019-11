Radevormwald : Martinszug in den Wupperorten „ist immer ein Erlebnis“

Wupperorte Einen Umzug, wie er vielleicht im Bilderbuch steht, gab’s am Samstagabend an der Wupper. Vorneweg ein stattliches Pferd („Sinja“) mit dem Heiligen Martin (Reinhold Lieder) im römischen Kostüm, dahinter eine lange Kinder- und Elternschlange mit bunten Laternen.

„Ich bin total gerührt. Die Musik und die vielen Kinder. Es ist immer wieder ein Erlebnis“, sagte Hannelore Trengler, die mit ihren Enkeln Tim und Nancy zum Martinszug gekommen war. Dieser setzte sich an der Straßenkreuzung vor der Grundschule Brede in Bewegung und zog über Keilbecker Straße, Siedlungsweg, Schröderweg und Mittelstraße wieder zur Brede hinauf. Kinder aller Altersstufen gingen mit zum Teil selbst gebastelten Laternen, ältere Kinder mit Fackeln. Felix (8 Jahre) hatte eine Fuchs-Laterne gebastelt, Robin (9) einen Drachen. Die kleine Mia (5) kam mit einer Kometen-Laterne aus Pappkarton, andere Kinder hatten aus alten Plastikflaschen hübsche Laternen gebastelt. Zeitweise tauchten sie in Nebelbänken ein und konnten nur noch schwach wahrgenommen werden. Doch den Spaß tat dies keinen Abbruch, die Kinder und Eltern waren bestrebt, zu wandern, singen und letztlich in der Schulaula die begehrte Martinstüte zu erhalten. Der Inhalt: Weckmann, Spekulatius, Obst und Naschwerk.