Banken-Kooperation : Sparkasse und Volksbank entwickeln gemeinsam Wohnraum

Radevormwald Die Verträge zur Gründung der „Bergischen Projektentwicklungsgesellschaft“ sind Ende Oktober unterschrieben worden.

Ziel der neuen Gesellschaft sei es, „die Entwicklung von Wohnraum und Gewerbeflächen in der Region“ weiter voranzutreiben. Es gebe einen dringenden Bedarf an Wohnraum. „Aufgrund des knappen Angebotes rennen die Preise den Einkommen davon, wenn überhaupt etwas zu bekommen ist“, wird Dorothea Stabolewski, die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, zitiert. Auch für die Wirtschaft seien Grundstücke für Einfamilienhäuser als Standortfaktor wichtig, denn das sei attraktiv für Mitarbeiter, die sich vor Ort niederlassen möchten.

Lutz Uwe Magney, Vorstandsmitglied der Volksbank, widerspricht der Darstellung, die Bevölkerung in Region gehe zurück und es brauche weniger Bauland. Das Gegenteil sei der Fall: „Das Oberbergische entwickelt sich wirtschaftlich und demografisch exzellent.“ Nicht die Region schrumpfe, sondern das verfügbare Bauland. In vielen Rathäusern stapelten sich die Baulandanfragen für Einfamilienhäuser. Es stimme nicht, dass es alle jungen und gut ausbildeten Menschen in die Großstädte ziehe, erklärt das Volksbank-Vorstandsmitglied.