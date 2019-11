Radevormwald : Feuerwehrorchester begeistert Publikum bei seinem Herbstkonzert

Das Feuerwehrorchester Radevormwald unter der Leitung von Frederico Ferrari präsentierte im Bürgerhaus auch Stücke aus dem Landeswertungsspiel. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Das Feuerwehrorchester Radevormwald unter der Leitung von Federico Ferrari ist für seine Erfolge und anspruchsvollen Programme bekannt. Diesem Ruf wurden die Musiker bei ihrem Herbstkonzert am Samstagabend gerecht, als sich das Orchester herausgeputzt und gut vorbereitet dem vollen Saal des Bürgerhauses präsentierte.

Mit Werken der sinfonischen Blasmusik, aber auch aus Pop und Filmmusik begeisterte der Musikzug seine Zuhörer.

Mit einer Fanfare von Michael Geisler wurde der musikalische Abend eröffnet. Dass das Feuerwehrorchester bei den Landeswertungsspielen in Haltern am See eine Goldmedaille errungen hat, ist erst einen Monat her. An dem Erfolg ließen die Musiker das Publikum am Wochenende teilhaben. Die Moderatoren des Abends, Birgit Bernhard und Stefan Biermann, beides Musiker des Orchesters, berichteten stolz von den Erfolgen. „Wir haben uns mit dem Ergebnis für das Bundeswertungsspiel in Freiburg qualifiziert, das im September 2020 stattfindet“, berichtete Birgit Bernhard.

„Call of the Clans“ von Kevin Houben war eines der Wertungsstücke. In den Genuss des anspruchsvollen Stücks, das seine Zuhörer in die Schottischen Highlands und die Auseinandersetzungen verschiedener Clans entführt, kamen die Zuhörer des Herbstkonzerts. Dirigent Federico Ferrari entlockte seinem Orchester eine Meisterleistung, die mit großem Applaus gefeiert wurde. Danach ging es nach Amerika: Die „Red covered bridge“ von Robert Sheldon war ein melancholisches Abenteuer.

Zurück zu den Erfolgen des Landeswertungsspiels ging es mit „Ivanhoe“ von Bert Appermont, das auf den britischen Inseln zu Zeiten der Burgen, Schlösser und Rittern spielt. Damit die heroische Komposition richtig von dem Publikum verstanden wird, nahm sich die Moderatoren zusammen mit ihrem Dirigenten die Zeit, die verschiedenen Themen des Stücks zu erläutern. Zu Beginn ging es um die Ehre und den Stolz des Ritters, dann um den Zwiespalt zwischen Loyalität und Liebe, um einen Kampf und am Ende um ein spektakuläres Finale. Ein komplexes Stück, mit dem das Feuerwehrorchester nicht nur die Jury der Wertungsspiele, sondern auch das Publikum am Samstag begeisterte. Die einzelnen Themen waren deutlich herauszuhören. Die Zuhörer kamen in den Genuss einer musikalischen Geschichte, die sie in der anschließenden Pause verarbeiteten konnten.