Gemeindefinanzierung für Radevormwald : Zwei Millionen Euro aus der Gemeindefinanzierung

Radevormwald Die Zuweisungen sehen ähnlich aus wie im vergangenen Jahr. Schlüsselzuweisungen kann die Stadt nicht erwarten – offensichtlich wegen guter Gewerbesteuereinnahmen.

() Aus dem Gemeindefinanzausgleich wird die Stadt Radevormwald für 2020 eine Summe von rund zwei Millionen Euro erhalten. Das hat das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung nun mitgeteilt. Insgesamt sollen im kommenden Jahr rund 12,8 Milliarden Euro an die Kommunen im Lande gehen.

In der Auflistung der einzelnen Zuweisungen steht allerdings für Radevormwald unter der Rubrik „Schlüsselzuweisungen“ erst einmal eine Null. Das ist kaum verwunderlich angesichts der guten Lage bei den Gewerbesteuern in jüngster Zeit, auf die Kämmerer Frank Nipken in der vergangenen Woche bei der Ansprache zur Haushaltseinbringung hingewiesen hatte.