Radevormwald : Schwacher Martinsmarkt am Samstag

Martinszug und -feuer auf dem Matt: Tanja Busch ritt am Samstag zum sechsten Mal mit ihrem Andalusier-Hengst „Brillante“ als St. Martin vorneweg. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Martinsmarkt fand dieses Jahr zum ersten Mal an einem Samstag statt. Die Besucherzahlen waren niedriger, als sonst. Vor allem die Standbetreiber auf dem Marktplatz klagten über den „falschen Tag“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Radevormwald Die Vereine, die sich am Martinsmarkt beteiligten, hatten es nicht leicht. Die ersten Stunden des Marktes waren ruhig, und das lag aus der Perspektive der Teilnehmer nicht nur am regnerischen Wetter. „Der Samstag eignet sich einfach nicht für einen Markt wie diesen. Ich glaube, die Menschen haben samstags nicht die Zeit und Geduld, um über einen Markt zu schlendern“, sagte Ralf König vom Förderverein des SC 08 Radevormwald.

Der Fußballverein nimmt jedes Jahr am Martinsmarkt teil und nahm am Samstag wieder die beliebte Stelle für seinen Stand auf dem Marktplatz ein. „Hier ist sonst immer richtig viel los, aber die ersten fünf Stunden waren heute schleppend“, klagte König, der in dieser Zeit mit seinem Team gerade einmal 100 Würstchen verkauft hatte. Gemessen an den Zahlen der vergangenen Jahre war das nicht sehr viel. „Normalerweise verkaufen wir zirka 600 Würstchen, beim besten Martinsmarkt waren es 800. Diese Zahlen werden wir heute nicht erreichen.“ Seine Hoffnung setzte der SC 08 auf den Ansturm am Samstagabend, denn auch das Martinsfeuer war von Sonntag auf Samstag vorverlegt worden.

Einige Besucherinnen des Martinsmarkts stimmten sich mit einem Glas Wein auf den Martinszug ein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info „Weihnachtszauber“ vom 13. bis 15. Dezember Weihnachtsmarkt Vor Weihnachten findet in Radevormwald traditionell ein gemütlicher Weihnachtsmarkt in der Innenstadt statt. Dieses Jahr geht der „Weihnachtszauber“ von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember. An allen drei Tagen können sich die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt stärken, Handarbeiten und andere Geschenkideen entdecken. Bühnenprogramm Das werden Chöre, Vereine, Schulen und Kindergärten gestalten.

Julia Müller, Jugendleiterin bei der evangelischen Jugend, zog am Samstagnachmittag ebenfalls ein ernüchterndes Fazit. „Wir sind mit einigen Menschen ins Gespräch gekommen, aber in der Vergangenheit war einfach mehr los“, berichtete sie. Mit der Hilfe von 13 Jugendlichen und Erwachsenen verkaufte sie Hot Dogs und süßes Gebäck. Zwei Stände weiter versuchte der Förderkreis der Kindertageseinrichtung Uelfestraße Geld durch den Verkauf von Würstchen, Pommes und Glühwein einzunehmen. „Es war schwierig“, sagte Jessica Schmidt. Insgesamt wurde der Martinsmarkt von acht Ständen, darunter nicht nur Vereine, sondern auch Einzelhändler, belebt. Vor dem Geschäft von Armin Werker am Anfang der historischen Kaiserstraße war allerdings einiges los. Die Freundinnen Dorothea Schnütgen, Josi Röser, Doritha Ruppert, Ursula und Sandra Tacke etwa nutzen den Samstag, um ein Glas Wein an der frischen Luft zu genießen.

Zusammen mit der Stadt hatte die Werbegemeinschaft „Rade lebt“ beschlossen, den Martinsmarkt auf den Samstag zu verlegen, um ihn weiterhin durch den Einzelhandel beleben zu können. Der verkaufsoffene Sonntag konnte wegen Bestimmungen der Gewerkschaft ver.di nicht länger durchgesetzt werden. „Dafür ist die Veranstaltungsfläche des Martinmarktes leider zu klein“, erläuterte Marcus Strunk, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Heike Ueberall, Tourismusbeauftragte der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), deutete bereits am Samstag an, dass ein neues Konzept für den Martinsmarkt erarbeitet werden muss: „Wenn es an einem Samstag nicht funktioniert, müssen wir uns etwas anderes überlegen.“

Ab 18 Uhr füllte sich die Innenstadt dann endlich, denn zum großen Martinsumzug samt Martinsfeuer auf dem Marktplatz kamen Hunderte Kinder mit ihren Eltern. Sie zogen auf dem Hohenfuhrplatz los und erleuchteten die Straßen. Britta Busch – als St. Martin auf dem großen Pferd „Brilliante“ vorneweg – bahnte dem Zug den Weg Richtung Feuer, das durch die Freiwillige Feuerwehr betreut wurde. Der Marktplatz war hell erleuchtet. Die Konfirmanden der lutherischen Kirche spielten das Martinsspiel und Pfarrer Philipp Müller sprach zu der Menge. Am Ende des Zugs wurden die Weckmänner, gesponsert von den Stadtwerken, an die Kinder verteilt.