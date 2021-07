Konzert in Düsseldorf : Dieter Falk legt wieder mit dem Rockchor 60plus los

Düsseldorf Der Musiker und Komponist aus Urdenbach ist froh, dass es jetzt wieder auf die Bühne geht. Am Freitagabend gibt es ein Konzert vor dem Schauspielhaus.

Musiker brauchen die Bühne, den künstlerischen Ausdruck und die Aktion, die Kommunikation mit dem Publikum. Auch für den in Urdenbach lebenden Musiker, Komponisten und Hochschullehrer Dieter Falk zieht sich die Corona-Pause deswegen wie Kaugummi, seine großen Hallen-Events, die er in den letzten Jahren zu einem erfolgreichen Format entwickelt hat, sind verschoben. „Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt mit dem Rockchor 60plus wieder auf die Bühne geht.“ An diesem Freitag ist es so weit. Rund 250 Sänger werden vor dem Schauspielhaus auf dem Gustaf-Gründgens-Platz stehen und Hits der Rockgeschichte singen. „Ich nenne das Ganze das ,offene Konzert-Wiedersingen’“, sagt Falk.

Falk hat für den Gustaf-Gründgens-Platz 18 Rockhits der 1970er und 80er Jahre ausgesucht, darunter beispielsweise „Satisfaction“, „Summer of 69“, „We build this City on Rock’n’Roll“, „Into the great wide Open“, „Hotel California“, aber auch den Mottosong des Best-Ager-Chors „Forever young“. Die Lieder werden in eigens für diesen Chor arrangierten Rock-Versionen vorgetragen.