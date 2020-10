Naturschutz in Radevormwald : In Herbeck regnet es Äpfel

Herbeck Vorschulkinder der Kita Sprungbrett kamen zur Ernte auf die rund zwei Hektar große Streuobstwiese am Rand der Ortschaft Herbeck und hatten viel Spaß.

Die Vorschulkinder der städtischen Kita Sprungbrett aus Bergerhof waren in diesen Tagen zur Apfelernte auf der Streuobstwiese der Stadt in Herbeck zu Gast. Und weil die meisten Äpfel noch in den Bäumen hingen, die Kinder aber nicht an die Äste kamen, mussten die Bäume erst einmal kräftig geschüttelt werden, berichtet Regina Hildebrandt von der Bauverwaltung der Stadt.