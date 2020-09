Veranstaltung in Radevormwald : Proviantbeutel für die Ausfahrt

Radevormwald Am Wochenende organisiert die IG Bismarck die E-Bike-Tour und die Ausfahrt historischer Fahrräder mit Start- und Zielpunkt in der Radevormwalder Innenstadt. Dank spontaner Hilfe konnte die IG das Verpflegungsproblem lösen.

Eine Großveranstaltung in den Zeiten der Corona-Pandemie auf die Beine zu stellen, ist gar nicht so einfach. Die Interessengemeinschaft (IG) Bismarck hat es geschafft: Am Wochenende finden die E-Bike-Tour und die Ausfahrt historischer Fahrräder mit Start- und Zielpunkt in der Radevormwalder Innenstadt statt (unserer Redaktion berichtete). Einige Hindernisse mussten die Organisatoren dann allerdings doch noch umschiffen, beispielsweise können aus Gründen der Corona-Hygieneregeln keine Verpflegungsstationen aufgestellt werden.