Schule und Kita unter einem Dach – dieses Konzept wurde in Radevormwald zuerst im Gebäude der GGS Stadt verwirklicht (hier ein Foto der Einweihung im Jahr 2018 in der Aula). Nun soll ein weiteres Bildungshaus, eine Schule mit angeschlossener Kita, an der Elberfelder Straße entstehen. Foto: Meuter, Peter (pm)