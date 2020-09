Jugend in Radevormwald : Evangelische Jugend bietet Kindertage in den Herbstferien an

Evangelische Jugend bietet Kindertage in den Herbstferien an

Jugend in Radevormwald

Radevormwald 20 Jungen und Mädchen können vom 12. bis 15. Oktober viel erleben. Die evangelische Jugend in Radevormwald bietet viele Aktivitäten an, und das nicht nur während der Ferienzeiten.

Bei der evangelischen Jugend in Radevormwald wird auch für die Jüngeren eine ganze Menge geboten. Jetzt auch in den Herbstferien ein extra Angebot für Kinder. Es kann sich jetzt angemeldet werden.

In den Herbstferien vom 12. bis 15. Oktober finden die ersten Kindertage im Herbst statt. 20 Jungen und Mädchen können in diesen Tagen viel erleben. In diesen vier Tagen beschäftigen sich die Kinder mit einem Thema, und gehen gemeinsam auf Entdeckungstour.