Schülerbeförderung in Radevormwald : Bürgerbus hilft Rader Schülern

Schülerbeförderung in Radevormwald

An der Haltestelle Rädereichen verlassen die Schüler den Bus. Bislang gab es keinen vernünftigen Anschluss in die Innenstadt. Foto: Flora Treiber (Archiv) Foto: Flora Treiber

Radevormwald Während der Zeit der Baustalle auf der Bundesstraße 483 zwischen Radevormwald und Hückeswagen bringen Ehrenamtler die Kinder mit dem Bürgerbus von Rädereichen zum Busbahnhof.

Die Situation, die durch die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 483 verursacht wurde, hatten zu Beschwerden von Eltern geführt (unserer Redaktion berichtete). Radevormwalder Kinder, die die Realschule Hückeswagen besuchen, werden mit dem Hückeswagener Schulbus bis Rädereichen gefahren. Dort konnten sie dann in die Linie 339 umsteigen, um zum Busbahnhof zu kommen.

Seitdem die Straße von Hückeswagen nach Radevormwald wegen Bauarbeiten gesperrt wurde, müssen die Busse einen Umweg fahren. Dadurch ist ein Umsteigen wegen fehlendem Anschluss zurzeit nicht möglich, die Kinder müssen entweder zu Fuß in die Stadt gehen oder von Eltern-Taxis abgeholt werden. „Der Aufschrei der Eltern war groß, die OVAG geriet in die Schlagzeilen“, fasst Schneidewind zusammen. Auch angesprochene Kommunalpolitiker und die Verwaltung in Radevormwald hatten keine Lösung anbieten können.