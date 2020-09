Kultur in Radevormwald : „Kölsche Weihnacht“ fällt nach Absage der Paveier aus

Kultur in Radevormwald

Die Paveier bei einem Auftritt im Rader Bürgerhaus – in diesem Jahr fällt die „Kölsche Weihnacht“ leider aus. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die für den 29. November geplante „Kölsche Weihnacht“ im Radevormwalder Bürgerhaus findet nicht statt. Die Kölner Band Die Paveier haben ihren Auftritt abgesagt.

Eine weitere beliebte Veranstaltung in Radevormwald ist für erste ein Opfer der Corona-Pandemie geworden: Die „Kölsche Weihnacht“ mit der Mundartgruppe Die Paveier findet in diesem Jahr nicht statt. Das hat Thomas Lorenz für den Karnevalsverein „Rua Kapaaf“ mitgeteilt. „Wir haben aktuell erfahren, dass die Paveier den Auftritt abgesagt haben“, teilte Lorenz mit. Eigentlich sollte die Veranstaltung im Radevormwalder Bürgerhaus am 29. November, dem ersten Advent, stattfinden. Der Karnevalsverein veranstaltet diesen Abend gemeinsam mit dem Kulturkreis Radevormwald.