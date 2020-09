Oberbergischer Kreis : Suchtpräventions-Sonderpreis geht in den Kreis

Oberberg Mit den beiden Projekten „Verrückt? Na und!“ und „Lebensfarben“ konnte der Oberbergische Kreis bei einem bundesweiten Wettbewerb überzeugen. In beiden Fällen sollen Jugendliche unterstützt werden.

Im Dezember 2019 gründete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises unter aktiver Beteiligung vielfältiger Einrichtungen der gemeindepsychiatrischen Versorgung die Regionalgruppe Oberberg zur Durchführung des Präventionsangebots „Verrückt? Na Und!“. Rabea Riesewieck ist im Gesundheitsamt als Koordinatorin der Regionalgruppe im Oberbergischen Kreis tätig und betreut das Projekt: „Wir bieten ‚Verrückt? Na und!‘ bei uns im Kreisgebiet an, weil wir wissen, dass psychische Krisen und Erkrankungen häufig vorkommen und überwiegend in der Jugendzeit bereits beginnen. „Verrückt? Na und!“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 20 Jahren und ihre Lehrkräfte. Ziel ist es, Bewusstsein für eine frühzeitige Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit zu schaffen. Das bedeutet, Ängste und Vorurteile abzubauen, Zuversicht und Lösungswege in Krisen zu vermitteln und Wohlbefinden zu fördern.