Bienenvölker in Radevormwald : Veterinäramt kämpft gegen die Faulbrut

Von Faulbrut befallene Bienenvölker können in vielen Fällen gerettet werden. Darauf hoffen auch die Imker in Rade. Foto: dpa/Jens Büttner

Radevormwald In Rade sind die letzten Völker„saniert“ worden. Nun muss man abwarten, ob die Krankheit besiegt ist.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine für Bienenvölker gefährliche Seuche, die zurzeit auch in Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises grassiert. Wie das Veterinäramt in Gummersbach mitteilt, ist nun mit Nümbrecht ein Sperrbezirk hinzugekommen. Auch für Radevormwald gilt dies seit einigen Monaten, allerdings sind die Mitarbeiter der Behörde hier inzwischen im Kampf gegen die Krankheit ein gutes Stück weitergekommen. „Die letzten Völker sind in der vergangenen Woche ,saniert’ worden“, heißt es beim Veterinäramt. „Saniert“ heißt in diesem Fall, dass die Insekten auf unbelastetes Material umgesiedelt werden. Das von der Faulbrut kontaminierte Material des alten Stocks wird entsorgt. Nur wenn die Völker so stark befallen sind, dass nichts mehr hilft, werden die Tiere getötet.