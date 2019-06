Angeklagter aus Radevormwald : Arbeitnehmer zündet „Polen-Böller“ in der Firma – hohe Geldstrafe

radevormwalder Angeklagter erhält vor dem Amtsgericht eine hohe Geldstrafe.

Illegale Pyrotechnik aus Osteuropa ist nicht nur verboten, sondern auch aufgrund ihrer Sprengkraft sehr gefährlich. Eine hohe Geldstrafe erhielt jetzt ein 48 Jahre alter Radevormwalder, der einen so genannten „Polen-Böller“ in der Werkshalle seines eigenen Arbeitgebers zündete. Damit hatte er nicht nur sich und seine Kollegen in Gefahr gebracht, sondern auch die Beschädigung der teuren Maschinen des Rader Unternehmens billigend in Kauf genommen.