Städtefreundschaft Radevormwald : Châteaubriant und Rade trauern um Monique Bigot

Radevormwald/Châteaubriant Johannes Mans würdigte das Engagement der Verstorbenen: „Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.“

Bereits am 30. September 2006 hatte Bigot in Radevormwald das Bundesverdienstkreuz erhalten und sich damals auch in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Anfang Mai wurde ihr eine besondere Ehre in ihrer Heimat zuteil. Im Rahmen der alljährlich in Frankreich stattfindenden Feierlichkeiten im Gedenken an den Waffenstillstand vom 8. Mai 1945 erhielt sie für ihre Verdienste zur Völkerverständigung und für ihre intensiven Bemühungen im Rahmen des Partnerschaftsvertrages die „Medaille zum Elyseevertrag“. Dieser Vertrag war 1963 zwischen den Staatsoberhäuptern Charles de Gaulle und Konrad Adenauer abgeschlossen worden und gilt als Dokument der Aussöhnung zwischen den Nationen.