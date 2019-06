Fest in Radevormwald : Hahnenberger Festtage starten am letzten Juli-Wochenende

Radevormwald Mit viel Musik feiern der MGV und die örtliche Löschgruppe die Festtage in der Ortschaft.

(s-g) Immer im Zwei-Jahres-Rhythmus feiern der MGV Hahnenberg und die Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Hahnenberg, ihre Hahnenberger Festtage. Endlich sind die zwei Jahre wieder vorbei und das große Sommerfest wird am Freitag, 26. Juli, eröffnet. Es dauert wieder das gesamte Wochenende und endet am Sonntagabend, 28. Juni.

Gefeiert wird wie immer im großen Festzelt Eich in Radevorwald an der B 229. Die Vorbereitungen hierzu sind im vollen Gange. Regelmäßig finden Festausschuss-Sitzungen statt, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung wieder ein großer Erfolg wird. Vieles wurde schon veranlasst, damit auch alles gut läuft, denn es muss an so vieles gedacht werden, betonen die Hahnenberger.