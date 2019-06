Museum Radevormwald : Operetten-Zauber am Asiatischen Museum

Radevormwald Klangvolle Gala im prächtigen Garten: Hunderte Gäste reisten bei der Veranstaltung in die Welt der bunten Operetten.

Gefühlvolle Lieder, hervorragende Stimmen, harmonische Orchestermusik und tanzende Paare sorgten am Sonntagabend auf der großen Gartenanlage des Asiatischen Museums am Sieplenbusch für stimmungsvolle Stunden. Das ganze Landschaftsgebiet schien in dem Zauber von Operettenmusik gefangen zu sein. Die rund 400 Besucher putzte es regelrecht weg. Sie gingen förmlich auf in den Darbietungen bekannter Operettenmusik. Teils sangen die Gäste leise mit, bewegten ihre Köpfe im Takt der Musik oder wippten mit den Füßen. „Ach, wie schön. Jetzt würde ich dazu gerne tanzen“, brachte es Irene Terrenskopp auf den Punkt. Ihr Wunschgedanke wurde dann auch gleich von Profi-Tänzern umgesetzt. Sechs Paare tanzten in romantischen Kostümen auf den verschiedenen Gartenebenen. Die Magie der Operette führte hier die Regie und verzauberte damit die vielen Gäste. „Wir freuen uns, heute hier zum dritten Mal musizieren zu dürfen“, freute sich Heike Müller-Ring. Die Mezzosopranistin hatte die Operettengala erneut organisiert. Ihr Rezept dazu war offensichtlich nicht neu, sondern entsprach wieder einer gehobenen Klasse.