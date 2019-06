Lesung in Radevormwald : Martina Kempff liest aus ihren Eifelkrimis in der Stadtbücherei

Radevormwald Einen Rückblick auf die Abenteuer von Romanhelding Katja Klein können die Zuhörer bei der Lesung erleben.

Die Autorin Martina Kempff liest am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Radevormwald. Sie lebt heute in Radevormwald und ist bekannt geworden mit ihren historischen Romanen und ihren Katja-Klein-Eifelkrimis. Bei ihrer Lesung gibt die Autorin einen Streifzug durch die Eifelkrimis mit Katja Klein unter dem Motto „Essen, Lachen, Lieben, Sterben“.

Fans von Martina Kempffs Kehr-Saga kennen die Antworten. In den bisher erschienenen acht Bänden haben sie nicht nur jedes Mal bei der Lösung eines Falls mitgefiebert, sondern auch gespannt die Entwicklung Katja Kleins und ihrer Eifeler Freunde weiter verfolgt. So waren sie unter anderem Zeugen einer Kälbchengeburt, eines Besuchs in einem Kölner Bordell, einer Schreckensnacht in einem alten Bunker, der Entführung eines Kaffeefahrer-Busses, einer Schießerei im Restaurant und nicht zuletzt der Entfaltung Katjas von der maßlosen Esserin zur Gourmetköchin.