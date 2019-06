Schulzentrum Radevormwald : Am 2. Juli gibt es die letzten Zeugnisse

Der Eingangsbereich des Geschwister-Scholl-Hauptschule an der Hermannstraße. 1991 waren die beiden Teilstandorte – einer befand sich an der Carl-Diem-Straße – hierher zusammengelegt worden. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Mit dem Ablaufen des Schuljahres geht die 51-jährige Geschichte der Geschwister-Scholl-Hauptschule zu Ende. Sie geht in der Sekundarschule auf. Außerdem wird die Musikschule im Gebäude neue Räume erhalten.

Ein Stück Radevormwalder Schulgeschichte geht in der nächsten Woche zu Ende. Am Dienstag, 2. Juli, werden zum letzten Mal in der Geschwister-Scholl-Hauptschule Zeugnisse verteilt – an die 28 Schüler, die dort noch unterrichtet werden. Mit dem Ende des ablaufenden Schuljahres findet auch die 51-jährige Geschichte der Einrichtung ihr Ende. Sie geht auf in der Sekundarschule.