Bücherei in Radevormwald : Deutsch-englische Vorleseaktion – und ein Quiz

Radevormwald Die Geschichte eines Farbenmonsters, das seinen ersten Schultag erlebt, wurde für Grundschulkinder in zwei Sprachen vorgelesen. Außerdem gab es ein Quiz, dessen Preise am 5. August abgeholt werden können.

Eine deutsch-englische Vorlesestunde gab es nun für Kinder in der Radevormwalder Stadtbücherei. Jutta Wichert-Schwiergolik vom Mortimer English Club las für kleine Besucher im Grundschulalter aus dem Buch „The Color Monster goes to school“ (“Das Farben-Monster geht zur Schule“) der Autorin Anna Llenas vor. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Tochter Laura.

Die Mädchen und Jungen, die der Geschichte lauschten, hatten viel Spaß. Es gab viele Möglichkeiten zum Mitmachen. Es wurde gezählt – natürlich auf Englisch – und gesungen, und jedes Kind erhielt auch ein Papier-Monster zum Bemalen und Bekleben. Am Ende waren sich alle einig: „School is cool!“ Im Herbst wird es weitere Vorlese-Aktionen mit dem Mortimer English Club geben. Das ist jedoch nicht das einzige Angebot für Kinder in der Bücherei. So gab es auch ein Quiz. Wer sich in der neu gestalteten Kinderbücherei gut auskennt, hatte dabei gute Gewinnchancen. Es gab Fragen zum Medienangebot, den Bücherwürmern in der Kinderbücherei, der Bergischen Onleihe, und einem „Bibliotheks-Wimmelbild“.