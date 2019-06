Martinikirche in Radevormwald : Samuel Koch spricht über Lebensmut

Radevormwald Der Schauspieler und Autor war am Samstag zu Gast in der Martini-Kirche. Er sprach über Dankbarkeit und Resilienz, die innere Widerstandskraft von Menschen gegen schwere Schicksalsschläge.

In den vergangenen Jahren hat Samuel Koch drei Bücher geschrieben, die sich nicht nur mit seinem Unfall auseinandersetzen, sondern auch mit den Schicksalen anderer Menschen. Er hat zu dem Thema Resilienz geforscht und ganz verschiedene Antworten gefunden. In der Martini-Kirche las er zu der Veranstaltungsreihe „Kirche im Gespräch“ aus seinen Büchern vor und trat mit dem Publikum in einen Dialog. Das Bühnenprogramm gestaltete er zusammen mit der Sängerin Miriam Thöne und dem Pianist Dirk Menge.

In Radevormwald thematisierte der Schauspieler auch das Thema des Loslassens. Die Fähigkeit zu entwickeln, sich von Vorstellungen und Träumen zu lösen und sich auf neue Lebensumstellungen einzustellen, ist auch für ihn eine Herausforderung. „Ich habe einen Kontrollverlust erfahren und musste lernen, dass in der Reduktion viel Schönheit liegen kann.“ Er nennt den anderen Lebensweg einen „anderen Ort“, auf den man sich neu einstellen muss.

In der Martini-Kirche an der Uelfestraße wirkte der junge Mann offen, herzlich und authentisch. Immer wieder ging er auf sein Publikum ein und gab Anstöße für ein dankbares, hoffnungsvolles Leben, mögen die Umstände auch noch so schwierig oder schmerzvoll sein. Das Publikum entwickelte zusammen mit Samuel Koch ein gesundes Bewusstsein für die essentiellen Dinge des Lebens. „Das Leben geht manchmal weiter, als man denkt“, lautet eine der Erkenntnisse, die Koch an seine Zuhörer weitergab.