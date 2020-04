Politik in Radevormwald : UWG hofft auf Beschluss zum Sportplatz auf der Brede

Wupperorte Bei der kommenden Ratssitzung am 5. Mai soll die Vergabe für die Umbaumaßnahmen am Sportplatz auf der Brede beschlossen werden. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) zeigt sich erleichtert.

Die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) zeigt sich erleichtert, dass in der kommenden Ratssitzung am 5. Mai „nun endlich die Vergabe der Umbaumaßnahmen am Sportplatz auf der Brede beschlossen“ werden soll. Die UWG habe diese Verbesserung des Umfelds und der Attraktivität der Wupperorte schon vor mehr als drei Jahren beantragt.

Die politische Mehrheit im Rat habe nach anfänglichen Widerständen das ganze Vorhaben in die Förderkulisse des InHK Wupperorte verschoben. „Somit dauerte alles etwas länger“, resümiert Barg. „Um so schöner, dass es nun umgesetzt wird. Wir haben sogar Hoffnung, dass der Umbau noch in diesem Jahr gelingt.“ Die UWG freue sich schon auf die baldige Einweihung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an der Wupper.