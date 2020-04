Jugendtreff „life“ auf der Brede : Sven Wolf (SPD) bleibt über Live-Chat in Kontakt

Sven Wolf (SPD) bleibt über Live-Chat in Kontakt

Radevormwald Die beiden Mitarbeiter des Jugendtreffs auf der Brede arbeiten mit ihren Kollegen daran, dass die Jugendarbeit und Hilfe für die Wupperorte auch während der Pandemie nicht zu kurz kommt.

Der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) steht auch in der Corona-Krise in Kontakt mit sozialen Einrichtungen, wie dem Jugendtreff „Life“ aus Radevormwald. Dienstagabend traf er sich mit den beiden Leitern Jochen Pries und Kevin Cords zu einem Live-Chat auf Instagram, um öffentlich über die aktuelle Situation der Jugendarbeit zu diskutieren. Der Chat wurde zeitgleich von bis zu 20 Personen verfolgt, die sich mit Fragen und Reaktionen auf die Diskussionen in das digitale Treffen einbrachten.