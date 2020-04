Naturschutz in Radevormwald : Blaumeisen sterben durch ein Bakterium

Radevormwald Naturschützer in der Region machen sich Sorgen um die bekannten Gartenvögel. Seit Wochen werden immer häufiger tote Exemplare entdeckt, viele Tiere wirken krank. Verantwortlich ist der Erreger „Suttonella ornithocola“.

Beim Kreisverband Oberberg des Naturschutzbundes (NABU) sind in den letzten zwei Wochen zahlreiche Anrufe eingegangen, die über tote Maisen informiert haben. „Viele Gartenbesitzer sind besorgt und melden sich deswegen bei uns. Die meisten Vogelliebhaber sind sehr aufmerksam und beobachten die Veränderungen schnell“, sagt Uwe Hoffmann des NABU Oberberg. Er empfiehlt allen Anrufern und Gartenbesitzern Futterstellen, Tränken und Badestellen abzubauen. „Die Blaumeisen stecken sich an diesen Futter- und Badestellen gegenseitig an. In der freien Natur kommen sich Singvögel nur sehr selten in die Quere und stecken sich deswegen auch weniger mit Krankheiten an.“ Uwe Hoffmann weiss, dass die Fütterung von Maisen für viele Menschen wichtig ist. „Das ist ein Thema, das den meisten am Herzen liegt. Ich habe sogar schon Anrufe von Menschen bekommen, die gefragt haben, ob sie ihre Futterstellen so umbauen dürfen, dass immer nur ein Vogel dort Platz findet. Das macht natürlich wenig Sinn und ist nicht umsetzbar“, sagt Uwe Hoffmann. Obwohl es den Menschen schwer fällt die Blaumeisen nicht mehr an gewohnter Stelle beobachten zu können, ist die Fütterung jetzt eine Bedrohung.