Stadtverwaltung Radevormwald : Mans wendet sich an die Bürger

Radevormwald In einem Video erläutert der Bürgermeister die aktuelle Lage der Corona-Krise. Zwar seien die ersten Lockerungen erfolgt, doch die Gefahr durch das Virus bestehe weiterhin. Auch bleibt das Rathaus weiter für den Publikumsverkehr geschlossen.

Johannes Mans, Bürgermeister von Radevormwald, hat sich in einem Video-Clip an die Bürger der Stadt gewandt und über den Stand der Dinge in der Corona-Krise informiert. Dabei betonte das Stadtoberhaupt, dass trotz der Lockerungen in der vergangenen Woche die Gefahr durch das Virus SARS CoV-2 noch immer hoch sei.

„Wir haben die erste Woche mit kleineren Erleichterungen hinter uns“, erklärte Mans in dem Clip, der auf seiner Facebook-seite hochgeladen wurde. „Verstehen Sie diese Situation jedoch nicht falsch.“ Die Lockerungen seien eingeführt worden, weil man auch während einer medizinischen Krise wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten nicht außer Acht lassen könne. „Wir müssen eine Balance suchen“, erklärt Mans und appelliert: „Aber darum ist es um so wichtiger, dass Sie sich an die Abstands- und Hygiene-Regeln halten.“ Der Bürgermeister erinnerte noch einmal an die seit Montag geltende Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem sei es wichtig, seine Einkäufe zielgerichtet durchzuführen, um den Aufenthalt in größeren Menschenansammlungen so kurz wie möglich zu halten. Derzeit könne er leider den Bürgern „keine Hoffnung auf baldige Beendigung dieser Maßnahme machen“, erklärt Mans.