Tierwelt in Radevormwald : Wupper-Biber sind jetzt auch Youtube-Stars

Dieses Bild eines Bibers an der Wupper machte Tierfilmer Ralf Steinberg. Foto: Ralf Steinberg

Radevormwald Die großen Nagetiere sind vor drei Jahren an der Wupper gesichtet worden. Sie zu beobachten, braucht viel Geduld. Einen Einblick in das Leben der Wupper-Biber gibt nun ein Youtube-Video.

Seit einigen Jahren hat der Biber sein Domizil an der Wupper bei Radevormwald aufgeschlagen. Wer den großen Nager, der in der Region lange ausgestorben war, in freier Natur beobachten möchte, muss Geduld und Glück haben.

Dank eines Youtube-Videos ist auch für jene, die keine Zeit haben, lange am Ufer auf der Lauer zu liegen, ein Blick ins Leben der Wupper-Biber möglich. Ins Netz gestellt hat es Jörg Krogull, Pächter des Reviers Honsberg, Obmann für Natur-Umwelt-Jagd des Hegerings sowie Akteur für den Lernort Natur. Die Aufnahmen stammen von dem Radevormwalder Naturfilmer Ralf Steinberg, der dem Biber an der Wupper seit rund drei Jahren auf der Spur ist.

„Ein Mitglied eines regionalen Anglervereins hat hier als erstes einen Biber gesichtet“, berichtet Ralf Steinberg, der unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit dem Naturfilmer Sigurd Tesche bekannt geworden ist. Steinberg selber hat den großen Nager dann im Jahr 2017 erstmals vor die Kamera bekommen. Diese Aufnahmen, die um die Osterzeit öffentlich wurden, waren eine kleine Sensation.

Um Aufnahmen von den Tieren in freier Wildbahn zu machen, wie sie nun auf Youtube zu bewundern sind, braucht man viel Geduld, so der Naturfilmer. „Das kann Wochen, manchmal sogar Monate dauern, bis man die Aufnahmen hat“, erklärt Ralf Steinberg. Derzeit arbeitet er an einer Naturdokumentation über die Tierwelt des Bergischen Landes. Die Aufnahmen sollen voraussichtlich Ende Mai beendet sein.

Nachdem die Biber jahrzehntelang verschwunden waren, breiten sie sich die Tiere – die größten Nager des europäischen Kontinentes – in NRW aus. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der Eifel an den Flüssen Rur und Ahr. Auch am Niederrhein, an den Flüssen Niers und Schwalm, fühlen sich die Biber wieder wohl.

Manchmal werden die Tiere von Laien verwechselt mit Tieren wie Nutrias und Bisamratten, doch Biber sind deutlich größer und an ihrem platten Schwanz gut zu identifizieren.

Das Video ist online zu finden unter www.youtube.com/­watch?v=2e0Enjw6WDA

