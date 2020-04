Expertin aus Radevormwald : Spitzwegerich erweckt die Selbstheilung

Radevormwald Der Spitzwegerich kann im frühen Mai gesammelt werden. Seine Samen werden oft durch Spaziergänger verbreitet. Die Pflanze wirkt antibakteriell und schleimlösend. Zu den wichtigen Wirkstoffen gehören Acubin, Phenylethanoide, ätherische Öle, Vitamin B und C.

Mit dem Mai beginnt die Sammelzeit des Spitzwegerichs. Die heimische Heilpflanze blüht bis in den Spätsommer und wächst an sonnigen Stellen und auf leicht feuchten Böden im Bergischen Land. Mit den Heilkräften des Wegerichgewächses, das den lateinischen Namen „Plantago lanceolata“ trägt, setzt Kräuter-Expertin Anke Höller heute die Themenserie „Die Kraft der Kräuter“ fort. Sie betreibt das Bergische Kräuterstübchen in der Ortschaft Borbeck und weiß auch, was es mit dem Namen der Pflanze auf sich hat. „Die lateinische Übersetzung des Namens weist auf die Form der Pflanze hin, aber auch auf ihre Eigenschaft, dass sie mit den Menschen kommt und geht. Die Samen des Spitzwegerichs bleiben an unseren Schuhen haften und werden auf diesem Weg verbreitet.“