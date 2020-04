Wupperorte in Radevormwald : So klappt es mit dem Food-Sharing auf der Brede

So klappt es mit dem Food-Sharing auf der Brede

Wupperorte in Radevormwald

An einer Palette vor der Grundschule hängen täglich andere Lebensmittel, die mitgenommen oder getauscht werden können. Foto: Flora Treiber

Wupperorte Vor der Grundschule Wupper wurde jetzt eine Station eingerichtet. um der Nachbarschaft zu helfen.

Die Mitarbeiter des Jugendtreffs „Life“ auf der Brede haben in der vergangenen Woche eine Food-Sharing-Station vor der Grundschule Wupper eingerichtet und wollen damit den Familien und Bewohnern der Nachbarschaft helfen. „Die Corona-Krise hat auch finanzielle Engpässe bei einigen Familien produziert, die wir mit dem Food-Sharing besonders unterstützen wollen“, sagt Lisa Fricke aus dem Jugendtreff.

Die Mitarbeiter des „Life“ engagieren sich seit Beginn der Krise aktiv für die Wupperorte und haben mit der Hilfe des Quartierbusses einen Einkaufsservice eingerichtet, der täglich genutzt wird. Für die Menschen, die sich derzeit nur in der Nachbarschaft bewegen und Supermärkte scheuen, ist die Food-Sharing-Station ebenfalls gedacht. An einer Palette vor der Grundschule hängen täglich andere Lebensmittel, die mitgenommen oder getauscht werden können. Besonders beliebt sind Mehl, Brot, aber auch frische Lebensmittel, wie Bananen und Äpfel. „Wir kontrollieren die Station zwei Mal am Tag, um den Überblick zu behalten und die Lebensmittel auch auf ihre Frische zu kontrollieren“, sagt Jochen Pries, Leiter des Jugendtreffs.