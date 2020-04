Freizeitbad in Radevormwald : „life-ness“-Team macht das Beste aus Corona-Pause

Radevormwald Die Zeit der Schließung ab dem 17. März haben die Mitarbeiter des „life-ness“ für umfangreiche Arbeiten am Becken und in anderen Bereichen genutzt. Für die Belegschaft gilt derzeit Kurzarbeit.

Für Mittwoch hatten Geschäftsführer Ronald Eden, Marketing-Leiterin Marzena Weinlich und Fitness-Bereichsleiter Clemens Hesterkamp zu einem Pressegespräch eingeladen, um mitzuteilen, dass trotz der Schließung im „life-ness“ kein Stillstand herrscht. Natürlich habe man erst einmal mit der aktuellen Situation umgehen müssen, erläutert Ronald Eden. Ein Krisenstab sei gebildet worden, bestehend aus der Geschäftsführung, den Bereichsleitern und dem Betriebsrat. Eine der Entscheidungen war, Kurzarbeit für die Belegschaft einzuführen – 50 Mitarbeiter sind in der Einrichtung beschäftigt, davon 23 in Vollzeit. „Wir stocken den üblichen Kurzarbeitersatz um 20 Prozent auf“, erklärt der Geschäftsführer. So kommen die Mitarbeiter derzeit auf 80 Prozent des Netto-Gehaltes, solche mit Kindern auf 87 Prozent. „Vielen ist da ein Stein von Herzen gefallen“, weiß Marzena Weinlich.

Um die Zwangsschließung durch das Virus so sinnvoll zu nutzen wie möglich, sind viele Maßnahmen ergriffen worden, die sonst erst in einigen Wochen angestanden hätten. Aus den Becken wurde das Wasser abgelassen, die üblicherweise im Mai stattfindende Revisionswoche, bei der das Bad für einige Tage geschlossen wird, ist nun vorverlegt worden. „Natürlich haben wir bei den Arbeiten die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten“, betont Ronald Eden. Anstehende Arbeiten sien zum Beispiel die Erneuerung der elastischen Fugen gewesen, der Austausch der Filterkerzen, das Beseitigen von scharfen Kanten am Becken, die Reinigung der Ablaufschächte und so fort – alles Arbeiten, um die man sich, wenn der Betrieb hoffentlich demnächst wieder läuft, dann nicht mehr kümmern muss.