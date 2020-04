Interview mit Thomas Stangier, Obermeister der Frisörinnung : „Auf uns wartet eine neue Situation!“

Ab kommendem Montag werden die Haare bei vielen wieder kürzer und gefärbt, denn dann eröffnen auch in Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen wieder die Frisörbetriebe nach sechswöchiger Zwangspause. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bergisches Land Ab kommendem Montag, 4. Mai, dürfen die Frisöre wieder öffnen. Thomas Stangier, Obermeister der Frisörinnung Bergisches Land, spricht über die Zeit der Schließung und den Neustart.

Thomas Stangier Sehr gut. Wir sind bereits mit dem Zollstock durch den Betrieb gegangen, haben die Abstände kontrolliert, nehmen Markierungen auf dem Boden vor, räumen andere Sitzmöglichkeiten weg, besprechen uns in unseren Teams, auf was zu achten ist und wie wir vorgehen und beginnen allmählich mit der Terminvergabe unter Vorbehalt. Auf uns wartet eine völlig neue Situation, und wir Frisöre haben großen Respekt.

Schutz Im Kassenbereich sollte ein Schutzschild an der Kasse aufgestellt werden, zudem wird kontaktfreies Bezahlen bevorzugt. Zeitschriften dürfen nicht mehr ausgelegt werden, eine Bewirtung muss unterbleiben.

Stangier Wir werden ausschließlich Kunden mit Terminen bedienen können. Bislang waren unsere Kunden gewohnt, dass sie auch mal schnell zwischendurch an die Reihe kamen – vor allem Männer- und Kinderhaarschnitte. Das fällt weg. Wir erkundigen uns nach Corona-Symptomen bzw. Kontakt zu Erkrankten. Das ist eine Vorgabe. Kaffee, Wasser, die Lieblingszeitschrift dürfen wir nicht mehr anbieten. Da fallen viele Gimmicks weg, die sonst für eine besondere Wohlfühl- Atmosphäre sorgen. Wir wissen bei unseren Stammkunden, wer wie viel Zucker im Kaffee hat oder lieber eine Börsenzeitschrift liest. Aber es werden sich mit der neuen Situation sicherlich auch neue Serviceleistungen herauskristallisieren. Um weitere Berührungen und Kontakte zu vermeiden, darf der Kunde seine Haare auch nicht selbst föhnen.

Stangier Selbstverständlich haben wir im Salon Masken an, und unsere Kunden müssen ab Betreten des Geschäfts ebenfalls ihre Gesichtsmasken tragen.

Kunden halten sich an neue Vorgaben

Was man vor dem Friseurbesuch wissen muss

Neustart am 4. Mai

Vorgabe ist es auch, dass die Haare vor Ort gewaschen werden müssen. Wie schneiden, färben und waschen Sie, wenn der Kunde etwa eine selbst genähte Maske anhat, die am Hinterkopf geknotet wird?

Stangier Die kann man genauso hinter den Ohren herführen und unter dem Kinn knoten. In unserem Salon werden wir Einwegmasken für zwei Euro das Stück anbieten, falls der Kunde die Haare gefärbt bekommt und die eigene Maske nicht dreckig werden darf. Derzeit hoffen wir, dass die Lieferung rechtzeitig ankommt.

Was wird sich noch ändern?

Stangier Mit Sicherheit die Preise. Wir hatten sechs Wochen ganz geschlossen, viele Mitarbeiter sind oder waren in Kurzarbeit, ihnen fehlt das Trinkgeld, das das Gehalt aufstockt. Nach der Wiedereröffnung können wir schätzungsweise nur etwa Dreiviertel der Kunden im Vergleich zu vor der Pandemie bedienen. Auch das sind Verluste. Die Ausgaben dagegen bleiben: Miete, Material, Löhne und nun auch die Anschaffungen für die Schutzmaßnahmen.

Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, Ihre Branche habe Respekt vor dem, was kommt. Aber verspüren Sie auch Vorfreude?

Stangier Natürlich. Frisör sein ist ja eine Berufung. Wir sind so nah an Menschen dran, kennen oft ihr Seelenleben – wir machen Menschen glücklich. Sicherlich brauchen wir eine Woche oder zwei, um uns an die neuen Begebenheiten zu gewöhnen, bis Abläufe eingespielt sind und wir wieder ein Gefühl für unseren Salonalltag haben. Aber wir sind sehr gut vorbereitet und freuen uns auf unsere Kunden!