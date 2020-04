Kommunalwahl Kranenburg : Neue Wählergemeinschaft tritt an

Sehen für die Wählergemeinschaft Bürgerdialog noch reichlich Platz in der politischen Landschaft: Frank Nolte (2. Vorsitzender) und Sandra van der Zweep (Vorsitzende). Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg In der Gemeinde Kranenburg gibt es seit Februar eine Wählergemeinschaft. Sie tritt zur Kommunalwahl an und sieht sich als Alternative zu den etablierten Parteien. Die Gruppe Bürgerdialog will für mehr Transparenz bei sorgen.

Bei der bevorstehenden Kommunalwahl am 13. September wird in der Gemeinde Kranenburg eine neue Bürgerinitiative auf dem Wahlzettel stehen. Sie nennen sich Wählergemeinschaft Bürgerdialog (WB), sind ein eingetragener Verein und keine Partei. Man selbst charakterisiert sich als einen Zusammenschluss engagierter Bürger. Die bevorstehende Abstimmung ist für die Gruppe ein Wahlkampf, bei dem es nichts zu verlieren gibt. Entweder das Bündnis erzielt bei der Kommunalwahl einen Achtungserfolg oder man bleibt eine übersichtliche Gemeinschaft engagierter Bürger. Ohne Unterstützung für ihre Ziele.

Dass Kommunalpolitik ein hartes Brot ist, wird niemand bestreiten. Bei keiner Partei stehen Bürger Schlange, um Mitglied in irgendeinem Ausschuss zu werden. Mit Sandra van der Zweep (47) und Frank Nolte (60) haben zwei Spaß an der Politik vor der Haustüre gewonnen. Man will etwas verändern. Doch wurde das Duo nicht Mitglied in einer der etablierten Parteien, sondern ist Mitgründer der Bürgerinitiative.

info Ergebnisse der vergangen Wahlen Bürgermeisterwahl 2015 Günter Steins (CDU) ⇥66 Prozent Tatjana Kemper (SPD)⇥34 Prozent Wahlbeteiligung:⇥44,91 Prozent Ratswahl 2014 CDU ⇥48,26 Prozent SPD ⇥31,36 Prozent FDP ⇥9,01 Prozent Grüne ⇥11,36 Prozent Wahlbeteiligung⇥ 47,61 Prozent

Van der Zweep ist Niederländerin, wohnt seit fünf Jahren in Nütterden und ist die Vorsitzende der WG. Sie arbeitet als Referentin für Krisenmanagement sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei einer staatlichen Behörde in Arnheim. Eines ihrer Hobbys ist Golfspielen. Nolte, Stellvertreter der Initiative, ist bei der Bundespolizei beschäftigt und in seiner Freizeit als Imker aktiv. Sie sind die Gesichter der neuen Initiative. Dass die Gründung nicht einfach war, beschreibt die 47-Jährige: „Zu dem ersten Treffen kamen sieben Bürger. Davon waren zwei von der CDU.“ Mittlerweile habe die Gruppe mehr als 80 Unterstützer. Etwa 150 Unterschriften benötigt die Initiative, um zur Wahl zugelassen zu werden. Auch müssen noch Kandidaten gefunden werden, um die 14 Wahlbezirke mit eigenen Leuten zu besetzen. Das große Ziel der Wählergemeinschaft ist eins, für das jeder Bürger blind unterschreiben würde: Transparenz.

Bei der Vorstellung ihres Programms sitzt das Duo im Wohnzimmer des Beamten. In einem Haus, das den umliegenden ähnelt. Rötlich verklinkert, eben eine Neubausiedlung wie es sie in Kranenburg reichlich gibt. Man hat es sich auf Retrostühlen aus den 60er Jahre bequem gemacht. An der Wand hängen Bilder, die Frank Nolte während eines Kosovo-Einsatzes gemacht hat. Die Sonne scheint in den Raum. Man muss eigentlich nichts tun, um sich hier wohl zu fühlen. Doch reicht den beiden das nicht. Sie wollen etwas verändern. Nicht in ihrer unmittelbaren Umgebung, sondern für die ganze Gemeinde. „Für uns ist der Dialog mit dem Bürger nicht so, wie er sein sollte. Wir wollen offen über Sachverhalte informieren und zwar bevor diese umgesetzt sind“, sagt Nolte, der seit 16 Jahren in Kranenburg zu Hause ist.

Einige Beispiele nennt er auch: Die ständige Ausweisung von Baugebieten stören ihn. „Für mich ist der Hasenpütt ein Beispiel dafür. Frühzeitig sollten die Kranenburger wissen, was mit Flächen geschehen soll. Nicht erst, wenn Entscheidungen nahezu gefallen sind. Das Wissen von Verwaltung und Politik muss früher an die Öffentlichkeit.“ Bislang, so der 2. Vorsitzende, werde bei den Entscheidungsträgern nach dem Motto verfahren, der Bürger sei zu dumm, um früher eingebunden zu werden. Ein weiteres Anliegen der WB ist die Situation an der Frischearena. Für van der Zweep ein untragbarer Zustand. „Samstags ist es für Kranenburger kaum mehr möglich, dort einigermaßen angenehm einkaufen zu gehen. Bürgermeister Steins hat für Arbeitsplätze gesorgt. Aber die Wohnqualität gesenkt“, erklärt sie. Kinder könne man dort am Wochenende nicht unbedenklich zum Einkauf schicken, das sei viel zu gefährlich, betont der Polizist Nolte.

Ein Thema, was in Kranenburg regelmäßig diskutiert wird, ist der Windpark im Reichswald. Hier beziehen die Beiden klar Stellung: „Den wollen wir nicht, weil es hier hauptsächlich um finanzielle Interessen geht“, sagt die Niederländerin. Weiteres Dauerthema ist der Zustand der Großen Straße. Dieser müsse verbessert werden. Die Situation ist bereits anderen aufgefallen. Ansatz der Gruppe: Bevor neue Baugebiete ausgewiesen werden, müssen die Häuser dort verkauft sein. Für Frank Nolte ist die Verkehrsführung dort ebenfalls untragbar: „80 bis 90 Prozent, die dort durchfahren, wollen nur eins - schnell weg vom Aldi-Markt nach Hause.“

Der CDU will man nicht kampflos das Feld überlassen. Die politische Landschaft soll bunter werden. Es sei alles so eingefahren, betont van der Zweep. Der Tenor aus der Bevölkerung sei positiv, ist sich das Duo einig. Besonders will die Initiative auch die Niederländer ansprechen. Die machen 30 Prozent der Einwohner in Kranenburg aus, gehen jedoch kaum zur Wahl. Auch die jüngere Generation gehört zu der Zielgruppe. „Die ist politisch sehr aktiver, was die Fridays for Future Bewegung zeigt“, sagt Nolte.

Es sei schade, wenn die SPD keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen würde, so Nolte und erklärt: „Wir werden das tun.“ Einige Zahlen machen dem Kranenburger Hoffnung: „Bürgermeister Steins ist bei der vergangenen Wahl mit 66 Prozent der abgegeben Stimmen gewählt worden. Das waren 2504. Dabei lag die Wahlbeteiligung bei unter 50 Prozent. 8600 Wahlberechtigte gibt es in Kranenburg.“