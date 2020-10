Ökumenische Initiative : Nachfolge für Anne Loth bei der „Öku-Ini“ ist geregelt

Anne Loth tritt als parteilose Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Wipperfürth an. Unterstützt wird sie von der CDU und der SPD. Foto: CDU Wipperfürth

Radevormwald Ende Oktober wird Anne Loth, die künftige Bürgermeisterin von Wipperfürth, das Amt der Geschäftsführerin der Ökumenischen Initiative an Gerhard Kürten weitergeben. Er ist bereits Mitglied im Vorstand.

Anne Loth (Foto: CDU Wipperfürth) war jahrelang die Geschäftsführerin der Ökumenischen Initiative, die Radevormwald und Wipperfürth aktiv ist. Nun warten neue Aufgaben auf sie – bei der Kommunalwahl wurde sie zur Bürgermeisterin von Wipperfürth gewählt, als Kandidatin von CDU und SPD. „Heute ist mein vorletzter Arbeitstag“, verriet Loth am Donnerstag unserer Redaktion. Sie habe noch ein wenig Urlaub, mit dem 31. Oktober endet dann ihre Zeit bei der „Öku-Ini“.

Die Ökumenische Initiative bietet in Radevormwald unter anderem den Second-Hand-Shop an der Kaiserstraße an, zudem Angebote im „Haus Hürxthal, eine Rentenversichertenberatung und weitere Hilfestellungen.