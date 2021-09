Ökumenische Initiative in Hückeswagen : Projekt „Start“ im ehemaligen Wohnwerk

Hückeswagen An der Montanusstraße hat das Projekt der Ökumenischen Initiative aus Wipperfürth seit September in Räumen des OGB-Gebäudes ein neues Zuhause gefunden.

Das Projekt „Start“ der Ökumenischen Initiative aus Wipperfürth richtet sich an junge Menschen, die auf konventionellem Weg nicht oder nur schwer erreichbar sind, und begleitet sie auf dem Weg zum Schulabschluss. Entwickelt wurde das Projekt vor mehr als zehn Jahren von Wolfgang Naumann, der es auch bis Februar 2021 geleitet hat. Seit 1. März hat Loredana Baur die Projektleitung übernommen, die seit September 2018 im pädagogischen Team mitarbeitet. Mit Corona einher ging die Suche nach neuen Räumen, in denen die Unterrichtsstunden stattfinden konnten. „Bis März 2020 fanden diese im Pfarrheim der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Wipperfürth statt“, sagte Gerhard Kürten, Geschäftsführer der Ökumenischen Initiative am Dienstagvormittag im ehemaligen Wohnwerk an der Montanusstraße. Denn dort ist, auf jeden Fall für die kommenden zwei Jahre, der neue Standort des Projekts angesiedelt. Übergangsweise hätten die Treffen im ATV-Heim in Hückeswagen oder im Haus des Bürgervereins Düsterohl in Wipperfürth stattgefunden.