Neues aus der Hansestadt : Umfrage zur Zukunft des Wipperfürther Marktplatzes

Wipperfürth Der Marktplatz ist das „Herzstück“ der Nachbarstadt Wipperfürth. Die Stadtverwaltung dort will nun wissen, wie er noch weiter optimiert werden kann.

Das ist eine Einladung zum aktiven Mitgestalten: Die Stadt Wipperfürth stellt bei einer großen Umfrage zur Zukunft des Marktplatzes der Nachbarstadt eine ganz konkrete Frage: „Wie hätten Sie ihn gern?“ Soll der Marktplatz an den Wochenenden autofrei sein? Wie sollte er in Zukunft genutzt werden, zum Beispiel kulturell? Welche Ideen gibt es darüber hinaus für den Platz im Herzen der Hansestadt? Die Umfrage läuft bis zum 31. Oktober: Zum einen per Fragebogen, der in einer Auflage von zunächst knapp 3000 Exemplaren gedruckt wurde und unter anderem bei der Stadtverwaltung und in den Kneipen am Marktplatz ausgefüllt und abgegeben werden kann. Zum anderen per Online-Umfrage.