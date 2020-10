Politik in Radevormwald : Nahed Stark (SPD) wird Fraktionsvize im Kreistag

Politik in Radevormwald

Nahed Stark wurde bei der Kommunalwahl in den Kreistag gewählt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Radevormwalderin Nahed Stark wurde bei der Wahl der SPD-Kreistagsfraktion neben zwei weiteren Fraktionsmitgliedern zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. An der Spitze der Fraktion steht weiter Ralf Wurth.

Die SPD-Kreistagsfraktion für den Oberbergischen Kreis hat in ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag ihre Führungsspitze für die nächsten fünf Jahre gewählt. Neben dem langjährigen Vorsitzenden Ralf Wurth, der in seinem Amt bestätigt wurde, waren drei stellvertretende Vorsitzende zu wählen.