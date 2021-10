Marie Steinhauer wechselt in die Stadtverwaltung : Neue Wirtschaftsförderin für Radevormwald

Radevormwald Marie Steinhauer ist seit Anfang Oktober für die Wirtschaftsförderung zuständig. Die Stadt will künftig proaktiv auf Unternehmer zugehen.

Die studierte Sozialwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Stadt- und Regionalentwicklung will aktiv auf die Unternehmer in Radevormwald zugehen und versteht sich als Dienstleisterin für die Gewerbetreibenden. „Die Wirtschaftsförderung ist der erste Ansprechpartner für Unternehmer bei der Stadt. Die Wirtschaftsförderung kann wie ein Lotse verstanden werden, der durch die Stadtverwaltung führt, der sich Problemen annimmt und sie navigiert“, sagt Marie Steinhauer.

Bürgermeister Johannes Mans will, dass die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Netzwerke schafft und sich als Dienstleister positioniert. „Die Wirtschaftsförderung hat in der Stadtverwaltung eine exponierte Stellung, die eng mit dem Verwaltungsvorstand und den Amtsleiterin zusammenarbeitet“, sagt der Bürgermeister.

Der erste Beigeordnete der Stadt, Simon Woywod, findet es wichtig, dass die Wirtschaftsförderung einer Stadt einem Ansprechpartner zugeordnet ist. „Eine Wirtschaftsförderin muss in einer Stadt bekannt und für die Unternehmer der Stadt, egal welcher Größe, da sein. Das bedeutet nicht, dass die Wirtschaftsförderung direkt alle Probleme lösen kann, aber sie kann sie in der Verwaltung ansprechen und weiterleiten. Zum Beispiel Fragen zu Grundstücken und Finanzierungen“, erklärt Woywod.

Ein wichtiger Baustein der Wirtschaftsförderung soll die Vernetzung der Unternehmer untereinander sein, aber auch den Austausch zwischen Verwaltung und Industrie stärken. Erste Ideen hat Marie Steinhauer bereits entwickelt. „2022 soll es einen Tag der Wirtschaft geben, an dem alle Gewerbetreibenden teilnehmen können. Es soll ein Austausch auf niederschwelliger Ebene stattfinden. In Zukunft wird es außerdem wichtig, Radevormwald als Marke zu etablieren und das Stadtmarketing auszubauen“, sagt die Wirtschaftsförderin.

In der Vergangenheit war die Wirtschaftsförderung für Radevormwald in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) organisiert, die zum Ende des Jahres aufgelöst wird. Die WFG hat sich nicht nur um den Kontakt zur Wirtschaft, sondern auch um touristische Angebote in der Stadt auf der Höhe gekümmert. Der Bereich „Tourismus und Marketing“ soll auch in Zukunft der Wirtschaftsförderung zugeordnet werden. „Wir wollen ein dynamisches Team aufstellen“, sagt Simon Woywod.