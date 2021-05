Naturschutz im Bergischen : Ein digitaler Leitfaden für mehr Artenvielfalt in bergischen Dörfern

Bergisches Land Die biologischen Stationen in der Region, auch jene im Oberbergischen Kreis, geben Hinweise und Anregungen für interessierte Naturfreunde vor Ort.

Nach dem Motto „Naturschutz beginnt vor der eigenen Haustür“ begleiten die Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg seit 2019 vier Dorfgemeinschaften im LVR-Förderprojekt „Bienen, Blüten und Begegnung – Biodiversität in bergischen Dörfern“ auf dem Weg zu mehr Artenvielfalt in den Dörfern. Nun ist im Rahmen dieses Projektes ein digitaler Leitfaden erschienen, der zahlreiche Hinweise, Anleitungen und Umsetzungsbeispiele als Motivation für interessierte Dorfgemeinschaften enthält: Nachmachen erwünscht!

Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes ist die Anleitung der Dorfgemeinschaften zur Durchführung von Naturschutz-Maßnahmen in ihren Dörfern. Gleichzeitig wird Wissen über regionaltypische Tier- und Pflanzenarten sowie wertvolle Biotope im Siedlungsbereich vermittelt. Auf diese Weise soll das Projekt ein Bewusstsein für mehr Natur in den Dörfern unserer bergischen Kulturlandschaft schaffen.

Das Projekt lebt von der aktiven Mitwirkung der Dorfbewohner. Trotz der Corona-Pandemie wurden in den vergangenen zwei Jahren bereits viele Naturschutz-Maßnahmen, Aktionstage und Exkursionen in die Tat umgesetzt. Der neue Leitfaden zur ökologischen Aufwertung von Dörfern berichtet über einige der durchgeführten Aktionen und soll gleichzeitig alle anderen Dorfgemeinschaften in den beiden bergischen Kreisen zur Nachahmung anregen“, so Dr. Bernd Freymann, Geschäftsführer der beiden Biologischen Stationen.