Politik in Radevormwald : AL-Faktion fordert Sanierung der maroden L 130

Radevormwald Der Zustand der Straße zwischen Landwehr und Vogelsmühle sei schlecht, kritisieren die Mitglieder der Alternativen Liste. Sie möchten wissen, ob in absehbarer Zeit eine Sanierung geplant ist.

„Die L 130 verbindet Landwehr/Freudenberg mit Vogelsmühle und stellt im ländlichen Bereich eine wichtige und relativ stark frequentierte Verbindungsstraße dar“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus in der Anfrage an den Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Verkehr, Sebastian Schlüter (CDU). „Die Straße ist auf der gesamten Länge in einem schlechten an einigen Stellen in einem sehr schlechten Zustand“, betont Ebbinghaus, der auch Fotos aufgenommen hat, um zu demonstrieren, wie marode die Fahrbahn ist.