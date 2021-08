Köln/Radevormwald : Tränen fließen beim Totschlag-Prozess

Ein 39-jähriger Mann aus Radevormwald steht vor Gericht, weil er seinen Bruder angefahren und schwer verletzt haben soll. Foto: dpa/Oliver Berg

Radevormwald/Köln In der Verhandlung in Köln wurden Erinnerungen wach – bei der Zeugin und beim Angeklagten. Am Ende des Prozesstages stand eine Entschuldigung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Nachdem die Anklageschrift verlesen worden ist, folgen im Prozessverlauf meist die Anhörungen der verschiedenen Zeugen. Das ist auch der Fall in der Verhandlung gegen einen 39-jährigen Radevormwalder, der im Dezember des Vorjahres seinen Bruder mit dem BMW des Onkels angefahren und schwer verletzt haben soll. Seit Dienstag dieser Woche verhandelt die 11. Große Strafkammer am Landgericht Köln wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags gegen den Mann.

Die Aussage einer 34-jährigen Frau aus Radevormwald, der Frau des geschädigten Bruders, der auch als Nebenkläger auftrat, war insofern bedeutsam, weil sie nicht nur beinahe anderthalb Stunden dauerte, sondern weil währenddessen sowohl im Zeugenstand als auch auf der Anklagebank die Erinnerungen hochkochten und auf beiden Seiten Tränen flossen.

Was deutlich wurde: Die junge Frau kennt ihren Schwager trotz der langen Partnerschaft zu ihrem Mann eigentlich gar nicht. Sie wisse nicht, was er mache, wen er treffe und was ihn bewege. „Ich habe vielleicht zehn oder zwölf Mal mit ihm gesprochen“, sagte sie.

Der Angeklagte habe vor sieben Jahren bei ihrem Mann und ihr in einer Einliegerwohnung gewohnt. Da habe sie mitbekommen, dass er wohl viel trinken müsse. „Ich habe ein oder zwei Mal bei ihm aufgeräumt – und kistenweise Wodka- und Whiskey-Flaschen entsorgt“, sagte sie. Dass er unter dem Einfluss von Alkohol jedoch „verrückt“ und „schizophren“ werde, habe sie nur aus dritter Hand erfahren. Wie sie überhaupt alles nur „vom Hörensagen“ wisse. „Zu mir war er immer nett“, sagte sie.

Bis zu diesem Zeitpunkt ihrer Aussage war die Zeugin zwar nervös, hatte sich aber unter Kontrolle. Als es aber um die Tatnacht ging, überwältigten sie die Erinnerungen. Sie habe mit ihrem Mann einen Film gesehen, als das Telefon geklingelt habe. Ihr Mann sei aufgeregt gewesen und ohne viel zu sagen verschwunden. Erst als die 34-Jährige durch ihre Stieftochter per Telefon die Nachricht bekommen habe, dass ihr Mann und dessen Bruder im Krankenhaus liegen würden, habe sie einigermaßen erfahren, was passiert sei.

Unter Tränen sagte sie, dass sie sich nicht vorstellen haben können, dass der Angeklagte die Tat gewollt habe. „Ich dachte, mein Mann wäre tot“, brachte sie hervor, die Erinnerung an das Bett im Krankenhaus, in dem ihr Mann regungslos gelegen habe, übermannte sie sichtlich.

Und auch an dem Angeklagten ging das nicht spurlos vorüber. Mit leicht geöffnetem Mund und starrem Blick verfolgte er die Aussage. Als die Zeugin sagte: „Mein Mann liebt seinen Bruder doch“, senkte er schließlich den Kopf und weinte ebenfalls.

Die Vorsitzende Richterin wollte wissen, ob das Geschehen in die Kategorie „menschliche Enttäuschung“ falle. „Ja, das ist so“, sagte die Zeugin. Die Verteidigerin bat daraufhin um eine kurze Pause. „Meinem Mandanten geht es überhaupt nicht gut“, sagte sie – was man dem 39-Jährigen auch deutlich ansehen konnte.

Deutlich wurde im weiteren Verlauf der Aussage, dass Erinnerungen und Emotionen dicht unter der Oberfläche kochten. „Ich finde das alles ganz schrecklich, der Angeklagte tut mir leid – aber mein Mann hätte auch tot sein können. Würde er mir dann auch noch leidtun?“, rief die Zeugin.

Anschließend wollte sie der Angeklagte um Entschuldigung bitten. Sein Bruder habe diese Entschuldigung nicht angenommen. „Ja, ich weiß“, antwortete die Zeugin und ergänzte: „Ich glaube, dass das einfach Zeit braucht.“ Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass es in diesem Prozess keine Gewinner geben konnte.